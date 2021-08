Afganistan’da ölen askerin annesinin sosyal medya hesapları askıya alındı

Geçen hafta Afganistan'ın Kabil kentindeki intihar saldırısında öldürülen 20 yaşındaki ABD’li denizci Kareem Nikoui’nin annesi Shana Chappell, oğlunun ölümünün ardından Başkan Joe Biden'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Anne Shana Chappell’in paylaşımlarının ardından Instagram ve Facebook hesapları askıya alındı.

Senatör de paylaşımda bulundu

Chappell'in hesabının kaldırılması Eyalet Senatörü Melissa Melendez de dahil olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti.

Chappell, sosyal medya platformunun "aylar öncesinden" birkaç gönderisini işaretlemeye başladığını ve hesabını devre dışı bırakabilecek uyarılar göndermeye başladığını iddia etti.

Yaşanan olaya dair “Gerçeğin ortaya çıkmasını istememeleri ne tuhaf” açıklamasında bulunan anne Chappell, bu şekilde susturulamayacağını ve televizyondan gelen röportaj isteklerini kabul edeceğini söyledi.

Shana Chappell, mother of Marine and American hero Kareem Nikoui killed in Kabul, has had her FB and Instagram accounts suspended for posts she made about her son.