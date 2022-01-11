Adana'da polis, geçen yıl sokağa terk edilen "yasaklı ırk" 70 köpeği barınağa yerleştirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen bildirimler ve 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarları değerlendirerek sahipleri tarafından terk edilen "yasaklı ırk" grubundaki köpeklerin peşine düştü.

Ekipler, bu gruptaki Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino ve American Bully cinsi 70 köpeği sokaklardan topladı.

Köpekler, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağına yerleştirilerek korumaya alındı.