ABD 2 bin teröristi eğitmek için Türkiye sınırına gelecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği tarafından yayınlanan son raporda, Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele yürüten uluslararası koalisyon güçleri bünyesinde faaliyet yürüten ABD askerlerinin, bir diğer terör örgütü PKK/YPG’nin denetimindeki bölgelerde bulunan petrol kuyularını korunması için, YPG'ye bağlı 2 bin 200’den fazla teröriste askeri eğitim vereceği belirtildi.

ABD merkezli Delta Crescent Energy LLC ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG arasında imzalanan petrol sözleşmesine Türkiye tepki göstermişti. Aynı zamanda Esed rejimi de teröristlerle yapılan anlaşmayı desteklememişti.

“Petrol kuyularının korunması için eğitilecekler”

Pentagon’un raporuna göre, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması için yürütülen Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonunda yer alan askeri yetkililer, teröristlere eğitim verilmesinin amacını, bölgedeki petrol kuyularının güvenliğinin sağlanması olarak görüyorlar. Bu sayede DEAŞ’ın gelir kaynağının kesileceği düşünülüyor.

ABD tarafından desteklenen terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgede, üretilen petrolün günlük en az 30 bin varile çıkması bekleniyor. Günlük 30 bin varil petrol, günde 3 milyon dolar kazanılması anlamına geliyor.