ABD'den flaş teklif! "Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız"

Ukrayna medyasına açıklamalarda bulunan Hodges, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova’nın Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiğini belirterek bu Karadeniz ülkelerine birbirine yardım etme ve istihbarat paylaşma çağrısında bulundu.

'RUSYA KENDİNİ ÇOK RAHATSIZ HİSSETMELİ'

Hodges, “ABD de bunun bir parçası olmalı. Rus Karadeniz filosu komutanının, örneğin Sivastopol’deki yasa dışı üssünde kendini çok rahatsız hissedeceği tedbirler almalıyız. Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız” ifadesini kullandı.

ABD’li general, Ukrayna’nın anti-gemi füzelerini alma kararı ile ABD’nin Romanya’ya keşif ve saldırı amaçlı MQ-9 Reaper insansız hava araçlarını yerleştirmesinin, bölgede üstünlüğü ele geçirmeye yardımcı olacak önemli adımlar olduğunu söyledi.

'YPG'YE SİLAH VERMEMİZ HATAYDI'

2014-2018 yılları arasında Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanlığını yapan Emekli Korgeneral Ben Hodges Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük sorunlardan biri olan Washington'ın terör örgütü YPG'ye desteğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Hodges, ''Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG DEAŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip DEAŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir.'' ifadelerini kullanmıştı.