ABD ile Türkiye arasında ticareti artırma adımları

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ile düzenli iletişimin önemini vurgulandı.

Görüşmede, çelik ve alüminyumda küresel kapasite fazlası, dijital hizmetlerin vergilendirilmesi ve çeşitli sektörlerde pazar erişimini artırma fırsatları da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren temel ticari konularda koordinasyon sağlama yolları ele alındı.

"Ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

(2/3) Sayın Tai ile ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi daha da artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık. Ayrıca DTÖ'nün etkin işleyişi ve çevresel olarak sürdürülebilir ticaret gibi başlıklardaki işbirliğimizi de görüştük. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 31, 2021

Pekcan, paylaşımında, "Sayın Tai ile ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi daha da artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık. Ayrıca DTÖ'nün etkin işleyişi ve çevresel olarak sürdürülebilir ticaret gibi başlıklardaki işbirliğimizi de görüştük. ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı yürütülen soruşturma ile dijital hizmet vergisi konusundaki Section 301 soruşturması konularında da görüşlerimizi Sayın Tai ile paylaştım" sözlerine yer verdi.

Türkiye, Tai'nin ilk görüştüğü ülkeler arasında

Türkiye, ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından 18 Mart'ta görevine başlayan Tai'nin ilk görüştüğü ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı salgına rağmen 2020'de yüzde 13,5 artarak 10,1 milyar dolara ulaşmıştı. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından Başkan Joe Biden, ticaret konularını yönetmesi için ABD Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, ABD Ticaret Temsilciliğine ise Katherine Tai'yi getirmişti.