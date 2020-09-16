67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı

İstanbul Tuzla'da çekim esnasında tartıştığı kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayın ardından kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da Hüseyin Meriç'e saldıran şarkıcıyı ifadeye çağırdı.

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu.

Tuzla'da film çekimi yapan Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen Hüseyin Meriç adlı bir vatandaşla tartışma yaşadı.

TEKRAR İFADEYE ÇAĞRILDI

67 yaşındaki Meriç'i darbettiği güvenlik kamerasına yansıyan Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.