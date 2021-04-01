6 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa merkezli 6 ilde uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 ilde 38 kişi gözaltına alınmıştı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Viranşehir, Harran ve Eyyübiye ilçeleri ile Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ile Uşak'ta belirlenen 38 adrese 31 Mart'ta şafak vakti düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 sentetik hap, 8 kök kenevir, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 103 mermi ile 3 kesici alet ele geçirilmişti.