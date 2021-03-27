53 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 41 tutuklama

23 Mart'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan 172 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı.

5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli ise mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

136 şüpheliden 41'i tutuklandı

İşlemleri tamamlanıp sulh ceza hakimliklerine tutuklanmaları istemiyle 135, adli kontrol şartı ile 1 olmak üzere sevk edilen 136 şüpheliden 41'i tutuklandı, 92'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95'i sulh ceza hakimliğinden serbest bırakıldı.

2 şüphelinin operasyon tarihinden hemen önce farklı birimlerce haklarında işlem yapıldığından, 1 şüphelinin ise sağlık sebebiyle gözaltı kararı iptal edildi. 9 şüpheli ise aranıyor.