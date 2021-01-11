35 bin kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı belirtilen açıklamada, altıncısı uygulanan kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtildi.

Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

35 BİN 544 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI

"4 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."