2 askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonundan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan
2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde
yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.
PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30
Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah
arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit
olmuştur."
April 30, 2021
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