2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan

2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde

yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30

Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah

arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan

tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit

olmuştur."