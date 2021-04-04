103 emekli amiralin skandal bildirisinde dikkat çeken zamanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi olduğu gibi Marmaris'te olduğu bir günün seçilmesi 'Bir mesaj mı verilmek isteniyor?' sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Muğla'nın Marmaris ilçesine gitti. Erdoğan'ın, hafta sonu çalışmalarını buradaki Okluk Konukevinde sürdüreceği belirtildi.

Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğu sırada ise 104 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 'Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiri' olarak tanımlanan bildiri, zamanlaması açısından da dikkat çekti.

Bildirinin yayınlanması için, tıpkı FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğu bir günün seçilmesi manidar bulundu!

Bu durum, 'Bildirinin zamanlaması ile de bir mesaj mı verilmek isteniyor?' sorusunu gündeme getirdi.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiği akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ile birlikte Marmaris'te bir otelde konaklıyordu.



Darbe girişimi haberini alır almaz İstanbul'a doğru yola çıkan Erdoğan'ın ardından FETÖ'nün suikast timi bulunduğu otele gitmişti ancak Erdoğan'ı bulamamıştı.

Eli kanlı teröristlerin hain girişimi sırasında Marmaris'teki o otel de çatışmalara

sahne olmuştu.