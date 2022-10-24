Zülfü Livaneli, Lodra'da sahne alacak!

Türkiye'nin en etkili figürlerinden biri olan Zülfü Livaneli İngiltere'de konser verecek. Besteci, müzisyen, film yönetmeni ve politik bir aktivist ve edebiyat anlamında da üretken bir kişilik olan Livaneli, 24 Kasım 2022 Perşembe günü Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile sahne alacak.

Livaneli, 1997 yılında Balkan Edebiyat Ödülü, 2001 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü ve 2006'da Barnes and Noble Yeni Büyük Yazarları Keşif Ödülü'nün sahibi oldu.

Müzik anlamında da oldukça etkili bir isim haline gelen Livaneli, başarılı sahnelere imza atıyor.

İrlandalı rock grubu U2'nun solisti ve şarkı sözü yazarı, Bono, Livaneli ile aynı sahneyi paylaştıktan sonra,

''Livaneli ile aynı sahneyi paylaşmak bizim için bir onurdu. Kitlenin sesini özel bir yere taşıdı ve kuşaklar arasındaki farkları etirri. Tüm arena onun şarkısını seslendirdi. Kendi kendime U2'nin bu kadar güçlü bir bağ oluşturabilmesi için daha gidecek çok yolu olduğunu düşündüm.'' sözlerini kullandı.