Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama!
Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Zorunlu trafik sigortasında yeni bir uygulama devreye alındı.
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun usul ve esaslarını belirlediği platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlandı. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu.
Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.
İki faza ayrılan teklif alma sürecinde, birinci fazda acenteler halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak.10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek.