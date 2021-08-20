Zorunlu testler ücretsiz yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, aşı olmayanlarda PCR testi isteneceğini açıkladı.

Buna göre, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek.

Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları düzenli PCR testi yaptıracak.

Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak .

Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak.

Sağlık Bakanı Koca da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.