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Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu!

Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik 6 Ekim'de 31 ilde "Kafes" operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Operasyon kapsamında Zonguldak il merkezinde 11, Ereğli ilçesinde de 7 şüphelinin yakalandığı, zanlıların adreslerinde 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kesici ve delici alet ile 103 mermi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği aktarıldı.

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