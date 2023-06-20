Zonguldak'ta günübirlik kiralık evlere denetim!

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve Kozlu ilçesinde günübirlik ev kiralama işlemlerine yönelik eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde, 54 adres kontrol edildi.

İncivez Mahallesi'nde 6 ve Kozlu'da 1 olmak üzere 7 dairenin kayıtsız günübirlik kiraya verildiği tespit edildi.

Daireleri kayıt dışı günübirlik kiraya veren kişilere, "Kimlik Bildirme Kanunu"na aykırı faaliyette bulunmaktan toplam 418 bin 998 lira idari para cezası uygulandı.​​​​​​