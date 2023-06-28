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Zonguldak'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı!

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Zonguldak'ta gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da görülen davada cezaya çarptırılan B.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

B.K. hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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