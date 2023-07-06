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Zonguldak'ta 6 köyde şap karantinası!

Zonguldak'ın 6 köyünde bazı hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan giriş çıkışı geçici olarak durduruldu. Vakaya rastlanılmayan Çaycuma ilçesindeki 9 köy ise tedbir amaçlı gözetim altına alındı

Gökçebey ilçesinde 1, Karadeniz Ereğli'de 4, Devrek'te 1 olmak üzere 6 köyde bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlanılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü karantina uygulaması başlattı.

Bölgede gerekli çalışmaları yapıp tedbir alan ekipler, köylere geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını durdurdu.

Vakaya rastlanmayan Çaycuma ilçesine bağlı Akçahatipler, Hacıosmanlar, Yazıköy, Emirşah, Sandallar, Basat, Kızılbel, Muharremşah ve Dursunlar köyleri tedbir amaçlı gözetim altına alındı.

Köylerde hayvan hareketinin yasaklandığı ve aşılama çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.

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