AjansHaber.com.tr Gündem 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli TEM Büro Amirliği ekiplerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kişinin ilçede saklanabileceği adresler tespit edildi.

Operasyonda, M.A. ve A.A. yakalandı.

İki hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hazır giyimcilerden rekor ihracat
Fenerbahçe'den, Özdağ'ın paylaşımına tepki
Gündemde sağlık çalışanlarının mali hakları var
Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar başlıyor
GSS borçlarının silinmesi için harekete geçildi