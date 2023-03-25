Zlatan Ibrahimovic'ten yeni rekor!

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük golcüleri arasında gösterilen Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında olmasına rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.

41 yaşında İsveç Milli Takımı'na çağrılarak dünyada gündem olan golcü futbolcu, yeni bir rekora imza attı.

Ibrahimovic, ülkesinin Belçika ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında 72. dakikada Alexander Isak'ın yerine oyuna dahil oldu.

Yıldız futbolcu böylece, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayan en yaşlı oyuncu unvanını elde ederek tarihe geçti.