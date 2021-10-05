Zlatan İbrahimoviç'ten Novak Djokovic'e övgü

Milan'ın internet sitesine verdiği röportajda Djokovic'i yere göğe sığdıramayan Zlatan İbrahimovic, babasının Boşnak, annesinin ise Hırvatistan kökenli olduğunu hatırlatarak, "Djokovic de benim gibi Balkan kökenli. Bu nedenle karakterlerimiz patlamaya müsait. Kızdığın zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun." dedi.

Djokovic'in başarılarına ve karakterine hayran olduğunu vurgulayan Ibrahimovic, "O, tam anlamıyla bir sporcu. Beyin çalışsa da, az tecrübe, onun değerini azaltır. Ama beyin, deneyimle birleştiği zaman ortaya karakter çıkar. Onun kafası da benim gibi çalışıyor." şeklinde konuştu.

Djokovic, daha önce verdiği bir röportajda, İsveçli futbolcu ile iyi arkadaş olduklarını aktararak, "Ibrahimovic harika bir savaşçı. Fenomen bir şampiyon." şeklinde görüş belirtmişti.