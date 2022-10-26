Ziynet Sali'den çok özel itiraflar!

Ziynet Sali, eşi ile ayrılık iddilarını gülerek yanıtladı, eşine övgüler yağdırdı. Sali, '‘Erkan çok güçlü bir müzisyen, sırtımı ona dayıyorum. Enerjisi çok yüksek beni ve orkestramı çok yükseltiyor.” dedi.