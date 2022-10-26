Ziynet Sali'den çok özel itiraflar!
DJ Kadir Çetin'in sunuculuğunu yaptığı Number1 Star programının bu haftaki konuğu şarkıcı Ziynet Sali oldu. Sali, çok özel itiraflarda bulundu!
Ziynet Sali, eşi ile ayrılık iddilarını gülerek yanıtladı, eşine övgüler yağdırdı. Sali, '‘Erkan çok güçlü bir müzisyen, sırtımı ona dayıyorum. Enerjisi çok yüksek beni ve orkestramı çok yükseltiyor.” dedi.
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Kadir Çetin’in ‘Gece hayatın var mı?’ sorusuna yanıt veren şarkıcı ‘Ben sosyal bir insanım ama gece hayatım olmadı. Sürekli partileyen bir tip değilim.” İfadelerini kullandı.
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Kadir Çetin’in ‘Gece hayatın var mı?’ sorusuna yanıt veren Sali, ‘Ben sosyal bir insanım ama gece hayatım olmadı. Sürekli partileyen bir tip değilim.” sözlerini kullandı.
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Bir sahne anısını anlatan Sali, “ İlk kez yılbaşında sahneye çıktığımda kırık şişler yüzünden sol ayak parmağım ve tendonlarım kesildi. 2- 2 buçuk ay sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktım.” dedi.
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