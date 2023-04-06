Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller sona erdi.

Fenerbahçe Kayserispor’u eleyerek Türkiye Kupası’nda son yarı finalist oldu

Sahasında Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen son takım oldu. Rakibi karşısında faklı bir galibiyete imza atan Fenerbahçe tribünlerinde yapılan protestolar, karşılaşmaya damga vurdu.

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe yarı finale yükselen taraflar oldu.

Yarı final eşleşmeleri

Medipol Başakşehir, ilk maçını evinde oynayacağı eşleşmede MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor ise Fenerbahçe ile finale çıkmak için mücadele edecek.

Yarı final eşleşmesi iki maç üzerinden oynanacak. Eşleşmelerin kazananları finale yükselecek.