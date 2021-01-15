Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimin sonrası Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor, Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Başakşehir eşleşti.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE ÇEKİLDİ

Yarı finalde ise Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor galibi ile Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor galibi final mücadelesi verecek. Konyaspor-Beşiktaş galibi ile Fenerbahçe-Başakşehir galibi yarı finalde eşleşecek.

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI ŞUBAT'TA

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.