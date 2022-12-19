Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda maçlar yarın başlıyor.
Yarın başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda program şöyle:
20 Aralık Salı
13:00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor
13:00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor
15:00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
17:00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK
19:00 Medipol Başakşehir-Göztepe
21:00 Fenerbahçe-İstanbulspor
21 Aralık Çarşamba
13:00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor
15:00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor
17:00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
19:00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor
21:00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor
22 Aralık Perşembe
13:00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği
15:00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor
17:00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor
19:00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
21:00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
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