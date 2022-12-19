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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda maçlar yarın başlıyor.

Yarın başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda program şöyle:

20 Aralık Salı

13:00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor

13:00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor

15:00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

17:00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK

19:00 Medipol Başakşehir-Göztepe

21:00 Fenerbahçe-İstanbulspor

21 Aralık Çarşamba

13:00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor

15:00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor

17:00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

19:00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor

21:00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor

22 Aralık Perşembe

13:00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği

15:00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor

17:00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor

19:00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

21:00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

 

 

 

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