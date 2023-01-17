Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu bugün başlıyor!

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle

Bugün

14:30 Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor

17:30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor

20:30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

Yarın

14:30 VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

17:45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

20:30 HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

Perşembe

17:30 Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor

20:30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor