Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu bugün başlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 3 maçla başlıyor.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle
Bugün
14:30 Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor
17:30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor
20:30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
Yarın
14:30 VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
17:45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
20:30 HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor
Perşembe
17:30 Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor
20:30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Yorumlar