Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi. Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kupada çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta; yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan’da, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor (Ülker Stadyumu)

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Yeni 4 Eylül Stadyumu)

MKE Ankaragücü - Trabzonspor (Eryaman Stadyumu)

Galatasaray - Medipol Başakşehir (Nef Stadyumu)

Yarı Final Eşleşmeleri

Fenerbahçe - Kayserispor kazananı / Sivasspor - Gaziantep FK kazananı

Galatasaray - Başakşehir kazananı / MKE Ankaragücü - Trabzonspor kazananı