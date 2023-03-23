Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu!
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor.
Maçların tarih ve saatleri de belli oldu. Buna göre Ankaragücü - Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı, Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ise 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Öte yandan Gaziantep FK'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Gaziantep FK - Sivasspor eşleşmesi oynanmayacak.
Yorumlar