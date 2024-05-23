Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücaeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş'ta goller 45+3. dakikada penaltıdan Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4. dakikada Al-Musrati'den gelirken Trabzonspor'un gollerini ise 14. dakikada Onuachu ve 89. dakika Pepe kaydetti.

BEŞİKTAŞ 11'İNCİ TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

Beşiktaş, bugüne kadar kupada 16 kez final oynadı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti. 17. finalini Trabzonspor karşısında oynayan Beşiktaş kupayı müzesine götürdü ve toplamda 11. Türkiye Kupası zaferine ulaştı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE PLAY-OFF TURUNDAN BAŞLAYACAK

Kupa karşılaşması iki takımın Avrupa kupalarına katılması konusunda da önemli bir yere sahipti. Beşiktaş kupayı kazanarak, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılma hakkı kazandı. Ligde 3'üncü sırayı garantileyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantilemişti.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE OYNANDI

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlar iki takıma ayrılan tribünleri doldururken, müsabaka kapalı gişe oynandı. Mücadele öncesinde tüm biletler tükendi. Öte yandan tribünlere de 50 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VIP tribünlerde şehit ailelerini ağırladı. Ayrıca engelli futbolseverler TFF tarafından kendilerine özel olarak tahsis edilen tribünde maçı izledi.