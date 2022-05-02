Ziraat Bankkart seride 2-0 öne geçti

Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen ilk seti 25-23 önde tamamladı. İkinci sete daha iyi başlayan ve hücumda etkili olan Halkbank ise seti 10 farkla 25-15 önde bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Zorlu geçen üçüncü sette 25-21, dördüncü seti de 25-23 önde tamamlayan Ziraat Bankkart maçı 3-1 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

Serinin üçüncü maçı 5 Mayıs Perşembe günü yine Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.