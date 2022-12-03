Zincir Marketlerdeki Fahiş Fiyatlar | AjansHaber Soruyor!

Zincir marketlerdeki fahiş fiyat tartışmasında tansiyon düşmüyor.Son aylarda en büyük tartışma konularının başında market raflarındaki ürünlerin fiyatlarında yaşanan değişimler ve bu değişimin nedenleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız” açıklaması konuyu yeniden gündeme taşıdı.

AjansHaber olarak zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı tartışmasını sokağa taşıdık.

Muhabir: Melissa TOZAN

Kameraman: Yener KOÇYILDIRIM