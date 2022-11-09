Zeytinlikler kurtuldu



Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılmasına yönelik yönetmelik değişikliğine, yayımlandığı gün Çiftçiler Sendikası tarafından açılan davada, Danıştay 8. Dairesi, Zeytincilik Kanunu’na aykırı olarak, yönetmelikle zeytinlik alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek,ilgili yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu.

Davalı Bakanlık tarafından dosyaya Danıştay’da itirazedilmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İtiraz sonrasında da, yargılamanın hem Danıştay 8. Dairesi hem de Danıştay 10. Dairesinden oluşan müşterek bir heyetle karara bağlanması gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştı. Bu karar ardından, Danıştay tarafından müşterek bir heyet oluşturuldu.

Oluşturulan müşterek heyet verdiği kararda, Zeytincilik Kanunu uyarınca zeytinlik alanlarda madencilik yapılamayacağına hükmetti.