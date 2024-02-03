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Zeytinburnu'nda tramvay kazası: Seferler normale döndü

Zeytinburnu'nda, tramvay kazası nedeniyle aksayan seferler tramvayların çekilmesiyle normale döndü.

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı.

Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, yolcular araçlardan inerek diğer duraklara yürüdü.

Bölgeye gelen teknik ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Yapılan ikinci duyuruda, seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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