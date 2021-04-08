Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu
MSB, Zeytin Dalı harekat bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu en az 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda 2 silah arkadaşımız şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
MSB, bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya devam edildiğini belirtti.
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