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Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK'lı terörist kıskıvrak

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütüne yönelik opoerasyonu sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

MSB açıklamasında, "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakârca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

 

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