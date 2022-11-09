Zeyrek'in "giyim yardımı" yalanı yargıya taşınıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı giyim yardımları üzerinden hedef almış ve tüm iddiaları bakanlık tarafından yalanlanmıştı.

Daha önce de müsilaj konusunda verdiği yanıltıcı bilgileri resmi kaynaklarca yalanlanan Zeyrek, bu kez de Bakanlığın kendi personeline yaptığı giyim yardımlarını bağlamından kopararak hedef aldı.

Zeyrek'in, bakan ve bakan yardımcılarının giyim yardımı aldığı yalanına Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Bakanlık, Zeyrek'in iddialarının yargıya taşınacağını duyurdu.