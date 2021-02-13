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Zeynep teyze aşı ekibini görünce gözyaşlarını tutamadı

Aşı programı kapsamında Konya'da aşılanan 86 yaşındaki Kara, eve gelen sağlık ekibini görünce gözyaşlarını tutamadı. Bakan Koca da o anları "Bu memleket, bu vatan gönlü umman kadar geniş analarımızın duasıyla ilelebet var olacak" mesajıyla paylaştı.

Mobil aşı ekibi, 1950 rakımda bulunan Hadim ilçesi Gerez Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Kara'ya COVID-19 aşısı yapmak üzere yola çıktı.

Eskiden bir "dağ köyü" olarak bilinen yüksek rakımlı kırsal mahalleye ulaşmaya çalışan sağlık ekibi, aracın gidemediği 3 kilometrelik patika yolu ise yürüyerek çıktı.

Daha önce doktora hiç gitmemiş

Hayatı boyunca doktora dahi gitmediği öğrenilen ve damadı ile kızıyla aynı evde yaşan yaşlı kadın, binbir türlü güçlükle karşılaşarak evine ulaşan sağlık ekiplerini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Zeynep teyzeden sağlık ekibine dua

Sağlık ekibinin gösterdiği ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyetini dile getiren Zeynep teyze, hem ağladı hem görevlilere dua etti.

Yaşlı kadın, kendisini aşılayan sağlık ekibine şefkatli gözlerle baktı. Ekip üyelerinin ellerini bırakmayan Kara, devletin kendisine sunduğu bu imkan nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Zeynep teyze aşı ekibini görünce gözyaşlarını tutamadı

"Ben aşı nedir bilmem yavrum"

Zeynep teyze, sağlık ekibine bugüne kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını belirterek, "Ben aşı nedir bilmem yavrum. Okumam, yazmam yok. Cahil olan böyle olur, kusura bakmayın" diyerek odadaki herkesi duygulandırdı.

Bakan Koca'da sosyal medyada paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan o anların videosunu paylaştı. Koca, "Bu memleket, bu vatan gönlü umman kadar geniş analarımızın duasıyla ilelebet var olacak" mesajını verdi.

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