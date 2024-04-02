Türkiye’nin en genç belediye başkanı olan Zeynep Çelik kimdir?
31 Mart seçimlerinde, Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olarak seçilen Zeynep Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı unvanını kazandı. Peki, Zeynep Çelik kimdir? Hangi partinin adayı olarak seçildi?
Zeynep Çelik kim?
Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Çanakkale'de doğdu.
Zeynep Çelik'in, tanınmış iş adamlarından birisi olan Mehmet Çelik'in kızı olduğu biliniyor.
Zeynep Çelik hangi bölümden mezun oldu?
22 yaşındaki genç belediye başkanı Zeynep Çelik, mimarlık bölümünden mezun oldu.
Zeynep Çelik hangi partinin adayı olarak seçildi?
Zeynep Çelik, mahalli idareler seçimlerine bağımsız aday olarak girdi.
Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu başarıyla Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.
Zeynep Çelik'in oy oranı nedir?
Toplam 1983 seçmeni olan Kalkım Beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, %47.91 oranında oy alarak belediye başkanı seçildi. Çelik'i yüzde 40.00 ile AK Parti adayı İbrahim Taşkın takip etti.