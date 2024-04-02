Türkiye’nin en genç belediye başkanı olan Zeynep Çelik kimdir?

Zeynep Çelik'in oy oranı nedir?

Toplam 1983 seçmeni olan Kalkım Beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, %47.91 oranında oy alarak belediye başkanı seçildi. Çelik'i yüzde 40.00 ile AK Parti adayı İbrahim Taşkın takip etti.