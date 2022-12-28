Zeynep Bastık'tan Uraz Kaygılaroğlu açıklaması!
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu arasında aşk dedikoduları çıkmaya başladı. Sakatlanan ve bir süre korse takmak zorunda kalan Zeynep Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile aralarında bir ilişki olmadığını açıkladı.
Şarkıcı Zeynep Bastık ile ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili oldukları iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz aylarda evinin merdivenlerinden düşen Zeynep Bastık, tedavi görmeye ve korse takmaya başlamıştı
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Geçtiğimiz günlerde yürürken görüntülenen genç şarkıcı, hakkında çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.
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ZEYNEP BASTIK'TAN URAZ KAYGILAROĞLU AÇIKLAMASI
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile sevgili oldukları yönündeki sorular için, "Bir gün bir erkek arkadaşım olursa, yanımda el ele göreceğinize yemin ediyorum. Uraz ile arkadaşız." ifadelerini kullandı.
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