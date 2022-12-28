Zeynep Bastık'tan Uraz Kaygılaroğlu açıklaması!

ZEYNEP BASTIK'TAN URAZ KAYGILAROĞLU AÇIKLAMASI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile sevgili oldukları yönündeki sorular için, "Bir gün bir erkek arkadaşım olursa, yanımda el ele göreceğinize yemin ediyorum. Uraz ile arkadaşız." ifadelerini kullandı.