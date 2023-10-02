Zeynep Bastık ticarete atılıyor!

Özel hayatıyla devamlı gündemde kalan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık kazancıyla da çok konuşuluyor.

Konserlerinden 500 bin TL aldığı söylenen Bastık, geçtiğimiz aylarda doğa ile iç içe yaşayabilmek için Urla'dan ev almıştı.

Bastık'ın Urla'daki çiftlik evinin 40 milyon TL civarında olduğu iddia edilmiş, bahçesinin ise 5 bin hektar olduğu iddia edilmişti.

Yazı konserlerle ve reklam iş birlikleriyle geçiren Zeynep Bastık, yoğun çalışma döneminden sonra şimdi de kendisine ve çok sevdiği Urla’daki çiftlik evine vakit ayırmayı planlıyor.

Lavanta ticaretine başlıyor

Bastık'ın lavantaya merak sardığı söyleniyor. Arazisinde lavanta yetiştirip ticaretini yapmak için kollarını sıvayan Bastık, şimdiden çalışmalara başladı.