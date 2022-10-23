Zeynep Bastık harika bir şova imza attı!
Zeynep Bastık geçen gece İstanbul, Harbiye'de muhteşem bir şova imza attı. İşte o konserden en özel görüntüler!
Zeynep Bastık, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri” kapsamında Harbiye’de hayranlarıyla buluştu.
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Biletleri günler öncesinde tükenen konserde hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan sanatçı eşsiz bir müzik şölenine de imza attı.
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Sahneye biri klasik diğeri modern 2 kostümle çıkan Bastık, ‘Harbiye büyülü bir dünya.
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''Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum'' diyerek söze başladı.
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