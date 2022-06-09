Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği misafirlerini ağırlamaya başladı

​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkı verdiği etkinlik, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi’nde düzenlenen organizasyon için kurayla belirlenen katılımcılar kale etrafında bulunan çadırlarına yerleşti.

Resmi açılışını akşam saatlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yapacağı etkinlik 4 gün sürecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da etkinlikte hazır bulunacak.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun takip ettiği organizasyonda, gökyüzü meraklıları çeşitli bilimsel ve kültürel etkinliklere katılabilecek. Kalenin etrafında kurulan organizasyon alanında atölye faaliyetleri başlarken Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı ve program kapsamında yürütülen faaliyetleri anlatacak. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, üç gün boyunca her akşam "Zerzevan Kazıları"na ilişkin detayları katılımcılarla paylaşacak.

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, iki gün kalenin önünde katılımcılara müzik dinletisi sunacak.

- Astronomlar yıldızlarla buluşacak

Etkinlikte bilim insanları Öte Gezegenler, Uydu Teknolojileri, Aynalardaki Yıldızlar, Işık Kirliliği, Gökyüzünü Tanıyalım, Temel Astronomi Konularında Doğru Bilinen Yanlışlar, Gökte Ne Var, Yere Yakın Geçiş Yapan Astroitler, Yıldız Örtülmeleri, Uzay Havası, Pulsarlar ve Karadelikler, Kutup Araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapacak.

Profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşacak. Katılımcılar ayrıca, Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik süresince seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenmesi bekleniyor.