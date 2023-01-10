Zengin: “En vahim fezlekeler öne alındı”

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ziyaretinde CHP ve İyi Parti’nin komisyon çalışmalarına katılmayacağına yönelik kararı değerlendirdi. İyi Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine söylediği ağır söz nedeniyle fezlekesinin bulunduğunu belirtti. CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ise hakimin üzerine yürüdüğünü bildirdi.

Zengin iki dokunulmazlık dosyasının diğer dosyalardan farkının bu nedenle olduğu ve öne alındığını aktardı. Zengin şöyle konuştu:

“Neden bu fezlekeler seçiliyor en vahimi oldukları için. Anayasa ile ilgili bir görüşme yapmakla, bu dosyalar farklı konular. Başörtüsü konusunu hala anlamadıklarını görüyoruz. Hayır demek için bir hazırlık yapıyor olabilirler.”

Zengin, 6’lı Masa’nın “başörtüsü” konusunda bir Anayasa değişikliği hazırlığında olduğunun hatırlatılması üzerine, “200 milletvekili olmayan 6’lı Masa nasıl bir hazırlık yapıyor olabilirler” diye sordu.

Öte yandan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parlamentoda çalışan gazetecilere, Hatay’ın meşhur lezzetlerinden künefe ikramında bulundu.