Zengin: “Derinlemesine araştırılması önemli”

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin, "Yüzyıllardır bu ülkede farklı dinden insanlar yan yana, huzur içerisinde yaşıyorlar. O sebeple saldırının hangi saikle, nerede, nasıl yapıldığının derinlemesine araştırılması çok önemli." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, milletvekilliği düşürülen Gezi parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında kararı okumasını beklemedikleri için kendisine sitem ettiklerini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin dünkü oturumda düşürüldüğünü anımsatarak, "Meclis Başkanlığının, anayasal devlet krizinin tarafı olmasının son derece üzüntü verici olduğunu" dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'nin, seçilmiş bir milletvekilinin milletvekilliğini düşürmek için şevkle ve hızla çalışarak sonuç yarattığını öne sürerek, "Bunun kabul edilemez olduğunu görüyoruz. Buna 'evet' diyenlerin tarih karşısındaki sorumluluğu baki kalacaktır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Murat Cihan'a rahmet diledi. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında iki katil zanlısının yakalandığını, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ifade eden Zengin, "Yüzyıllardır bu ülkede farklı dinden insanlar yan yana, huzur içerisinde yaşıyorlar. O sebeple hangi saikle, nerede, nasıl yapıldığının derinlemesine araştırılması çok önemli." dedi. Zengin, yazar Mario Levi'nin vefatı dolayısıyla edebiyat camiasına da başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra siyasi parti gruplarının önerileri görüşüldü. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı görüşmelerin ardından yapılan oylamada grup önerileri kabul edilmedi. Daha sonra CHP'nin TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndaki 1 üyeliği için seçim yapıldı. Seçimde önerilen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun üyeliğe seçildi. Ardından da Hakimler ve Savcılar Kurulu üye seçimine geçildi.