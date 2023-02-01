Zemzem dolandırıcılığı!

Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı tarafından iki iş uerine denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde iki iş yerininde sahte zemzem suyu sattığı ortaya çıktı.

İş yerine yapılan denetimlerde ekipler çok sayıda farklı gramajlarda paketlenmiş sahte zemzem suyu buldu.

Zemzem suyunu Adana’dan sipariş etmişler

250 ml, 1 lt ve 5 lt olarak ayrı ayrı paketlenen sahte zemzem sularının, Adana’dan sipariş edildiği ve satış için izin belgesi bulunmadığı öğrenildi.

Söz konusunu işletmelerden biri zemzemi satmadığını, promosyon olarak dağıttığını söyledi. İşletme sahipleri, cezanın iptali için kamu denetçiliği kurumuna başvurdu.

Yapılan incelemelerde işletme sahiplerinin sahte ve yasadışı zemzem suyu sattıkları teyit edilerek başvurunun reddine karar verildi.

Sahte zemzem suyu satan iki iş yerine de 27.240,00 Tl idari para cezası kesildi.