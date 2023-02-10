Zemin 3 metre kaydı! Uydudan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin verdiği hasar uzaydan görüntülendi. ABD merkezli MAXAR, asrın felaketini uydudan görüntüledi.

Türkiye'nin konumunun tam 3 metre kaymasına neden olan ve dünyanın 'asrın felaketi' olarak nitelendirdiği depremin uydu görüntüleri paylaşıldı.

Deprem uzmanı Doglioni fay hattının bulunduğu Anadolu levhasının Arap levhasına göre kuzeydoğu-güneybatı yönünde en az 3 metre hareket ettiğini ifade ederek bu durumun yalnızca 30 ila 40 saniye arasında gerçekleştiğine de dikkat çekti.

Depremle ilgili durum değerlendirmesi yapan uzmanlar depremin yaklaşık 130 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor.