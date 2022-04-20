Zelenskiy'e Yozgat yapımı ekipman

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmuştu. Bu çerçevede OSB’de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren bir firmayı ziyaret etti.

Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.

Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank’a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.

"Sayın Cumhurbaşkanı Zelenksiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik"

Firma yöneticisi Vedat Tüzer, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenskiy ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı Zelenksiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk. Dünyanın 50’den fazla ülkesine Yozgat’ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013’ten bu tarafa Türkiye’deki balistik kaskların yüzde 80’e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013’e kadar bunlar genellikle ABD-İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, bin 900 dolarlardan alımlar vardı. Biz bunları bitirdik. Hem Türkiye’ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz” şeklinde konuştu.