Zelenskiy'den “ulaşamadım" diyen İtalya Başbakanına: Bir dahakine savaş programını düzenleyeceğim

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile sabah görüşmek için sözleştiklerini ancak Ukraynalı liderle bu görüşmeyi yapamadıklarını belirtti. Zelenskiy, Twitter üzerinden çatışma çıkan şehirleri hatırlatarak "Bir dahaki sefere savaş programını belirli bir zamanda Mario Draghi konuşmak için düzenlemeye çalışacağım" diyerek tepki gösterdi.

Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bilgi verdi.

Draghi, dün akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere olağanüstü düzenlenen AB Konseyine katıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Dünkü Konseye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katıldığı an dramatik bir andı. Kiev'de gizli bir yerden bağlanıyordu. Zamanının tükendiğini, kendisinin ailesiyle beraber Rus işgal güçlerinin hedefi olduğunu söyledi. Konseye katılan herkesi etkileyen dramatik bir andı. Bu sabah buraya gelmeden önce beni aradı ve 09.30'a bir telefon randevusu belirledik ama Başkan Zelenskiy artık uygun olmadığı için telefon görüşmesi yapmak mümkün olmadı."

İtalya Başbakanı'nın Zelenskiy'e ulaşamadığını söylemesi üzerine Ukrayna lideri Twitter üzerinden şu yanıtı verdi:

"Bugün 10.30'da Chernihiv, Hostomel ve Melitopol girişlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsanlar öldü. Gelecek sefer, Mario Draghi'yle belirli bir zamanda konuşabilmek için savaş zamanlamasını düzenlemeye çalışacağım. Bu sırada Ukrayna, halkı için savaşmaya devam ediyor."