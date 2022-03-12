Zelenskiy'den Rus güçlerine: DEAŞ'lı teröristlere benziyorsunuz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin Melitopol Belediye Başkanını kaçırmasına tepki gösterdi. Rus güçlerin bu adımı ile DEAŞ'lı teröristlere benzediğini söyledi.

Zelenskiy, Moskova yönetimine, "Ukrayna, Melitopol belediye başkanının derhal serbest bırakılmasını ve ülkedeki şehirlerin tüm yöneticileri için garanti verilmesini istiyor. Eğer DEAŞ'lı teröristlere benzeyecekseniz sizinle herhangi bir konuda konuşmanın anlamı ne?" diye seslendi.

Zelenskiy: Savaşta esir alınanlar için koordinasyon başkanlığı kuruyoruz

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Rus güçlerinin verdiği kayıplara da değinen Zelenskiy, Ukrayna tarafından esir alınan askerler için yeni bir koordinasyon başkanlığı kurulacağını duyurdu. "Esir aldığımız düşman askeri sayısı o kadar çok ki bu konu savaş öncesi yapılan düzenlemelere bırakılamaz. Bu yüzden bakanlar kurulu bugün, bu konuya bakması için bir koordinasyon başkanlığı kurulmasına karar verdi." dedi.

Putin: Ukrayna ile müzakerelerde belirli pozitif değişimler oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Moskova'da, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi. Putin, görüşme sonrası konuştu. "Ukrayna ile müzakerelerde belirli pozitif değişimler oldu" dedi. Taraflar arasında hemen hemen her gün görüşmeler yapıldığını ifade eden Putin, pozitif değişimlerin ne olduğuna dair detay vermedi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında ise dikkat çekici bir talimat verdi. "Ortadoğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak 'gönüllü savaşçılar' çatışma bölgelerine ulaştırılacak" diyen Putin, şunları kaydetti;

"Çoğunluğu Ortadoğu ülkelerinden 16 binden fazla başvuru var. Son on yılda en zor dönemde DEAŞ'a karşı mücadelede bize yardımcı oldular. Ukrayna güçlerine karşı savaşmak isteyen gönüllülerden memnuniyet duymalıyız."

Şoygu: Batı, tehlike altında olmamasına rağmen sınıra asker yığıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Batı dünyasına yüklendi. Tehlike altında olmamalarına rağmen durumu kullanarak Rusya sınırına her geçen gün yeni askeri birlikler konuşlandırdıklarını söyledi.

Şoygu, “Genelkurmay Başkanlığı buna dayanarak batı sınırlarımızı güçlendirmek ve korumak için plan geliştiriyor” dedi.