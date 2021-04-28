Zelenskiy'den Putin'e yeni öneri

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümüne ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada Putin'e seslenen Zelenskiy, Rus mevkidaşına Donbas'ta görüşmeyi teklif etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı öneri konusunda "Savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Donbas bölgesinde herhangi bir noktada görüşmeyi öneriyorum." demişti.

"VATİKAN, BARIŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN EN İDEAL YER"

Zelenskiy, İtalyan La Republika gazetesine verdiği röportajda, Putin'le görüşmesinin gerçekleşeceğini ve bunun Donbas'taki savaşı bitirmek için gerekli olduğunu belirtti.

Görüşme yerinin Vatikan olup olamayacağı sorusuna cevaben Zelenskiy, Vatikan'ın barış görüşmesi için ideal bir yer olduğunu söyledi.

"VATİKAN EKSİK GÜVENİ GERİ GETİREBİLİR"

Zelenskiy, Vatikan'ın tarafsız olduğunu ve bu nedenle diğer uluslararası aktörlerden ayrıldığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Vatikan her açıdan en uygun yer olabilir. Siyasi-askeri veya ekonomik çıkarlar olmaksızın tarafsız bir şekilde müdahale eder. Böyle bir otoriteye sahip arabulucu, anlaşmaya varma çabalarımızda şimdiye kadar eksik olan güveni getirebilir." dedi.

Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, ​​​​​​​Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti.